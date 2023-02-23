Экспертное сообщество и в Баку, и в Ереване продолжает обсуждать вердикт Международного суда ООН по искам Баку и Еревана. Разобраться в котором «с налёта» смогли, судя по всему, далеко не все, тем более что решения Международного суда ООН мало похожи на вердикт «собрания достойных граждан» на площади маленького городка на Диком Западе, где вариантов приговора было только два: «Повесить!» или «Невиновен!»

Между тем МИД Азербайджана, в том числе устами руководителя своей пресс-службы Айхана Гаджизаде, планомерно, «на пальцах», разъясняет, что же решил (и чего не решил) суд на самом деле.

Для начала, Международный суд ООН не вынес никаких «приговоров», которые требовалось бы тут же немедленно исполнять. Речь идет только о призывах. Далее, несмотря на все старания и публичные истерики Армении, Международный суд ООН отклонил два из трёх требований Армении — о «временных мерах, касающихся обвинений в организации и поддержке Азербайджаном протестов» и «немедленном полном восстановлении и воздержании от нарушения подачи природного газа…». В переводе с судебно-бюрократического: на уровне Международного суда ООН признано, что пикет на Лачинской дороге НЕ ОРГАНИЗОВАН. и НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ властями Азербайджана. Это акция гражданского общества. А значит, требовать от властей Азербайджана «открыть дорогу» с прежним жаром уже не получится.

Что же касается третьего требования Армении, об открытии «беспрепятственного движения» по Лачинской дороге, то и тут у Еревана случился, пардон, судебный обоим. Суд не вынес того решения, которого хотели в Ереване. Из финального вердикта исключены формулировки «свободно» и «все», то есть, опять-таки позволим себе перевод с судебно-бюрократического, Армения не получила карт-бланша на возможность возить по Лачинской дороге все что вздумается. Более того, добавлены еще две формулировки: «в ожидании окончательного решения» (то есть признано, что в нынешней ситуации нормального функционирования Лачинской дороги быть не может) и «принять все имеющиеся в его (Азербайджана — Ред.) распоряжении меры». То есть Азербайджан призвали делать ровно то, что сегодня имеет место — обеспечить транзит людей и грузов. И теперь в МИДе напоминают: если учесть, что Азербайджан и не блокировал Лачинскую дорогу, то теперь будет выполнять решение суда и не станет ее блокировать.

А настоящая плохая новость для Армении в том, что Международный суд ООН подтвердил свой призыв воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить спор между двумя странами. В соответствии с вердиктом от декабря 2021 года по-прежнему существует обязательство принять срочные меры для предотвращения разжигания и пропаганды расовой ненависти в отношении азербайджанцев, адресованное Армении. И, наконец, еще одно обстоятельство: Азербайджан продолжит работать над привлечением Армении за нарушение прав азербайджанцев с длинной предысторией.

А такой вердикт суда не получится назвать даже «боевой ничьей». Это пусть косвенный и промежуточный, но несомненный успех Азербайджана. Где вслед за военным и дипломатическим «наступлением» теперь разворачивают и судебное.

И что остается делать в такой ситуации Армении? Звать на помощь Амаль Клуни? Международный суд ООН — не та инстанция, где пройдут отрепетированные вопли и истерики в стиле «в Азербайджане диктатура, а Армения — светоч демократии». Признать, что протащить нужный вердикт через Международный суд ООН не удалось? Тоже так себе вариант. И в результате в Ереване пошли привычным путём — здесь выступают с заявлениями, где нагло и бесстыдно перевирают решение суда. Сначала с подобными заявлениями выступил глава МИДа Арарат Мирзоян (и вряд ли потому, что его в ноябре 2020 года слишком сильно тюкнули по голове и он теперь просто не в состоянии вникнуть в текст). Затем желаемое за действительное попытался выдать Рубен Варданян — сей криминальный олигарх принялся уверять, будто бы теперь «Азербайджан обязан принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного и свободного передвижения всех людей, транспортных средств и грузов по коридору, соединяющему Армению и Нагорный Карабах», притом что ни о каком Нагорном Карабахе в документах суда речь не идет.

Правда, своим же пропагандистам испортил обедню Никол Пашинян, Сей персонаж заявил: если, мол, будут доказательства, что от перебоев с электроэнергией в Карабахе кто-то погиб, тогда он обратится в Международный суд ООН с новым иском. Признав по ходу, что ничего похожего на доказательства у армянской стороны нет. Но, похоже, изрядно напугал немногочисленное оставшееся население «огрызка»: здесь уже для пущего впечатления о «блокаде» ввели талоны на продовольственные и непродовольственные товары, и как теперь будут фабриковать доказательства для суда о «гибели людей в результате отключений электроэнергии»?

И да, где гарантия, что эти сфабрикованные «доказательства» в суде пройдут?

Отдел политики Minval.az