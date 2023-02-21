МИД России сообщил, что вызвал посла США в РФ Линн Трейси и сделал ей «демарш» в связи с расширением вовлеченности Соединенных Штатов в вооруженный конфликт на Украине, передает «Газета.ру».

«В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», — сказано в сообщении.

Дипведомство РФ также отметило, что американскому дипломату заявили о контрпродуктивности курса Вашингтона на углубление конфронтации с Москвой и необходимости предпринять шаги по выводу «американо-натовских военных и техники», а также прекратить антироссийскую активность.