В последнее время вокруг переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией наблюдается дипломатическая активность. Как сообщают армянские СМИ, проект нового мирного документа между Азербайджаном и Арменией был передан армянской стороной во время визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Анкару. О том, какие процессы сейчас развиваются, рассказал в интервью Minval.az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— Сейчас наблюдается дипломатическая активность вокруг мирного соглашения. Делается ряд заявлений, мы видим телефонные разговоры между дипломатами разных стран и президентами Азербайджана и России. С другой стороны, заявление главы Совбеза Армении вызывает сомнение в том, что скоро будет подписан мирный документ. Что происходит?

-Ситуация выглядит таким образом. Идет почтовая дипломатия. В ее основе лежат пять принципов, которые в свое время выдвинул Азербайджан, но армянская сторона внесла свои поправки. Затем процесс остановился и теперь азербайджанская сторона передала Армении обновленную версию договора, ну армяне возвращают нам со своими правками. По договоренности сторон, эти документы прорабатываются в закрытом режиме, и на этом настаивает российская сторона, в частности глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявлял, что формат должен быть закрытым, я с этим мнением не согласен, но тем не менее.

Думаю, что армянская сторона постоянно допускает утечку информации. Следствием утечки является заявление секретаря СБ Армении Армена Григоряна о том, что «наша безопасность заключается в том, что права и безопасность армян Карабаха должны быть обеспечены в результате переговоров с международным участием». Это то же самое, что статус, только они добавляют форму его обсуждения. Речь идет о том, что Армения не желает признавать территориальную целостность Азербайджана, либо хочет ее признать с изъятием Карабаха, в отношении которого предполагается обсуждения вопроса статуса. Если картину дополнить, то армянские прокси в Карабахе говорят о том, что они никогда не будут в составе Азербайджана.

Это то же самое, что мы слышали от Армении на протяжении 30 лет, только в иной форме. Попытки аннексии территории Азербайджана продолжаются в такой форме. Ожидать чего-то другого неправильно, поскольку Пашинян после 2020 года вновь победил на выборах, и в его программе тогда было написано, что они не оставят попыток отторгнуть Карабах от Азербайджана. В отторжении они видят спасение.

— Но ведь это может привести к новому конфликту?

— То, что сейчас происходит, это изначально запланированный процесс, результат которого виден уже сегодня. Если армяне будут повторять те свои позиции, которые у них были на протяжении 30 лет, то я думаю, что не имеет смысла ждать чего-либо хорошего от этих переговоров.

Есть еще другое событие, которое нужно отметить: президент Азербайджана и премьер Армении примут участие на конференции по безопасности в Мюнхене, где будут участвовать и госсекретарь США, и председатель Евросовета Шарль Мишель, и не исключается также встреча двух глав государств.

Видимо азербайджанского и международного давления на Армению недостаточно, чтобы она осознала, что ее политика приводит к войне. Если говорить о динамике, то они проводили ту же политику до 44-дневной войны. Тогда у них на территории было больше 500 танков, системы С-300 и куча других вооружений, от 30 до 40 тысяч военнослужащих , но они потерпели поражение. Теперь азербайджанской бригаде «Коммандос», размещенной в Гадруте, для того, чтобы доехать до центра Ханкенди, понадобится один час, а бригаде, размещенной в Агдаме — 45 минут.

Ситуация изменилась и вызывает удивление тот факт, что Армения не видит отсутствие потенциала для проведения политики аннексии территории Азербайджана, хотя это очевидно. Но для того, чтобы продолжить свое правление, Пашинян использует ту же политику, что и его предшественники, и занимается популизмом. Но результатов он не добьется.

— Армянская сторона возлагает на них большие надежды, как на сдерживающий фактор против Азербайджана или скажем стабилизирующий. Как вы оцениваете приезд в регион европейской миссии?

— Европейская миссия не предотвратит возможный конфликт. Это попытки Еревана создать щит, из-за которого они будут высовываться и претендовать на наши территории. Я хотел бы сказать, что примерно такая ситуация была и в Абхазии до войны. Там стояли русские миротворцы, ооновская миссия и к чему это привело?

Просто европейцы в данном случае под давлением Франции пытаются занять какое-то место в качестве тех, кто будет влиять на ситуацию в регионе. Я так понимаю, что и русские не против того, чтобы создать такое непонятное «политическое шопито», в котором каждый найдет свое место.

Задача одна – продолжать управлять регионом посредством этого конфликта. Если говорить откровенно, то, кроме Азербайджана, никто не заинтересован в прекращении этого конфликта. Азербайджан не хочет, чтобы на его территории были посредники, миротворцы и все прочие. Поэтому он намерен не допускать сюда западных посредников и дождаться времени, когда можно будет сказать русским: «Спасибо, до свидания!».

Поэтому я думаю, что вопрос закроется. Установление контроля на границе между Арменией и Азербайджаном в соответствии с законодательством Азербайджана заметно снизит активность Армении в ее оккупационной политике, а также ее реальные возможности. Потому что 25-30 тысяч армян, которые остались в этом анклаве — это примерное число людей, зарегистрированных в одном ЖЭКе. Надо понимать, что это даже не конфликт, а его имитация. Однако все внешние игроки очень хорошо его используют в своей пропаганде.

— Вячеслав Володин на встрече с Сахибой Гафаровой заявил о том, что правительства, которые надеются на западные институты, «могут потерять государство». На что намекал спикер Госдумы РФ?

— Если внимательно анализировать российскую политику, то мы увидим несколько ее уровней. На каждом из этих уровней свои задачи. Мы видим декларацию на уровне президента России, какие-то декларации и движения на уровне МИДа, параллельно с этим находится в пространстве активном проект Кремля «Варданян». Кремль – это многогранная структура. Если отбросить в сторону демонстративную ненависть к Западу со стороны России, особенно в контексте украинской войны, то я думаю, что русские не против, если они станут частью определенного международного механизма и их миротворцы получат размытый мандат наряду с жандармами из Сан-тропе или «Рамштайна».

Перспективы для России в регионе очевидны: отсутствие мандат через 2,5 года, ей скажут :«До свидание!». Причем скажут уверенно, потому что сейчас Россия не в состоянии идти на открытую конфронтацию против тандема Азербайджан-Турция, это ей совершенно не нужно, да и потенциала у нее не хватит. Весь ее потенциал сейчас брошен на войну в Украине.

Поэтому уже сегодня мы видим, что на границу, где присутствуют российские пограничники, приезжают еще и французские жандармы, и немецкие полицейские, и все они желают стать частью международной миссии. А по сему Азербайджану важно не допускать на нашу территорию иностранные силы. В основе позиции Баку лежат слова президента Ильхама Алиева на встрече с Путиным о том, что карабахский конфликт решен. Это позиция президента Азербайджана неизменна.

Ниджат Гаджиев