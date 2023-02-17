Правящая партия Турции рассматривает различные варианты по всеобщим выборам, но намерения и решения их перенести нет, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«В Партии справедливости и развития (AK Parti) рассматриваются все варианты, но пока нет ни решения, ни намерения перенести выборы. Можно сказать, что президент Эрдоган выступает за проведение выборов 14 мая, а некоторые члены партии выступают за 18 июня.

Утверждается, что у президента Эрдогана нет никаких опасений по поводу выборов. Высшая избирательная комиссия (YSK) проведет работу по голосованию тех, кто переехал из зоны землетрясения, или где будут голосовать те, кто остался в зоне землетрясения, чтобы избежать каких-либо разногласий по этим вопросам» — пишет автор статьи Ханде Фырат.