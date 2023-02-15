Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Демонстранты проявляют волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии, уточняет «Репорт».

В настоящее время на территории проведения акции температура воздуха опустилась до пяти градусов мороза, однако протестующие продолжают демонстрировать высокую активность.