Депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько рассталась с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, когда узнала, что всё его имущество оформлено на мать. Об этом пишет «Страна.ua».

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Пара скрывала отношения до осени 2020 года, пока Саакашвили в соцсетях не признался в любви к Ясько. Когда политика арестовали в Тбилиси, украинка «заметно поубавила свой пыл», хотя успела записать пару видеообращений в его поддержку. Теперь Ясько совсем перестала вспоминать своего грузина и уже год как не навещает его в тюрьме.

«Отношения пары Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала, что вся недвижимость Михо записана на его мать», — отмечается в статье со ссылкой на источник из окружения экс-президента.

Сейчас Саакашвили страдает от одиночества, Лиза больше не вспоминает о нём – «не прилетает, никак не поддерживает с ним связь», подчёркивает издание.