Как уже писал Minval, 13 февраля, на тренировочных сборах в Турции в курортном Белеке произошла драка между игроками украинской команды «Минай» и российского ФК «Шинник».

Один из непосредственных участников потасовки Дмитрий Немчанинов рассказал подробности инцидента.

«Не было особых намерений геройствовать, но так сложились обстоятельства. Наши были в туалете, а там стошнило пьяного из «Шинника», который начал что-то доказывать уборщице. Она ему что-то пыталась объяснить на турецком языке, что вызывало у него приступ негодования. Он начал кричать на женщину, призывая ее говорить по-русски, так как он, видите ли, ее не понимает. Тогда наши решили вступиться и объяснить парню все на понятном ему языке», — объяснил Немчанинов, предысторию потасовки.

С его слов, дальнейшие события развивались по стандартному сценарию. За «пострадавшего» вступились остальные игроки, которые спустились в холл для объяснений. «Обратного пути у нас просто не было. Появился шанс — мы его использовали. У наших травм ни у кого нет. А вот у русских есть травмированные. Некоторым накладывали швы, у кого-то были сломаны ребра», — прокомментировал ситуацию игрок.

Ранее появилось видео, снятое участниками мужских разборок футболистов в турецком отеле. Сообщалось, что украинский игрок «Шахтера» ответил на приветствие россиянина «Слава России!» мощным ударом в лицо.