Футболисты украинского клуба «Минай» подрались с российскими «коллегами».

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на ярославский «Шинник», спортсмены проживали в одном отеле Royal Seginus в Анталии, а сама драка произошла 13 февраля, когда украинцы спросили у россиян, почему те не выходят на митинги.

Согласно другой версии, один из украинцев сделал замечание россиянину, который не корректно вел себя по отношению к персоналу гостиницы. Россиянин не стал извиняться и началась потасовка. Затем россиянин привел одноклубников разбираться к представителям «Миная» и этот разговор опять же привел к драке.

В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь. Теперь полиция дежурит в гостинице постоянно. Сообщается, что пострадали 4 россиянина.

Позже появилась информация, что футболистов «Шинника» выселяют из турецкого отеля.