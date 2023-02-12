Отношения между Ираном и Азербайджаном достигли своего исторического дна. За все годы существования независимой Азербайджанской Республики хуже, чем сегодня, эти отношения, пожалуй, не были никогда, и с этим мнением теперь согласны многие эксперты и даже (закулисно) многие официальные лица.

Особенно быстро ухудшаться отношения между двумя странами стали после 44-дневной Отечественной войны, в результате которой Азербайджан, как известно, восстановил свою территориальную целостность — к явному неудовольствию Тегерана.

Ведь закрылась доходная лавочка. Не могут теперь больше производители и перевозчики наркотиков и оружия использовать «серую зону», представляемую собой до недавнего времени тремя приграничными районами Азербайджана, находившимися под армянской оккупацией — Физулинским, Джебраильским и Зангиланским. Помимо того, что иранские скупщики вторстройматериалов вывозили отсюда всё, что можно было погрузить в самосвалы и, словно стервятники, увезти на продажу в свою страну, здесь были также обширные плантации, на которых выращивали наркосодержащие растения. На этот счет имеются неопровержимые аэродоказательства. Ну, а о маршрутах наркотрафика, пролегавших по этим оккупированным территориям, не говорил разве что ленивый.

И ведь немалую прибыль от всего этого имел Тегеран. В докладах специализированных агентств ООН открытым текстом называлась организация, курировавшая (да и по сей день курирующая) весь этот грязный бизнес — КСИР.

Но и это еще не всё. Был положен конец въезду в Карабах, как к себе домой, иранских фур, привозящих сюда контрабандное топливо, продукты, да и вообще всякую всячину. Видимо, привыкли в Иране, что Карабах — это необъявленная «свободная экономическая зона». Въезжай, когда хочешь, провози, что хочешь, плати лишь в карманы всяким саакянам, баласанянам и прочим самозванцам.

Наконец, перестали иранские фуры проезжать по азербайджанским участкам дороги Гёрус-Гафан, как по «шенгену» — без визы, без проверок, без таможенных пошлин. А скоро еще и решится судьба контрабандного газа (подозреваем, тоже иранского), поступаемого в Ханкенди. Всё, кончилась тридцатилетняя халява!

Да и в правду, за что после всего этого «любить» Азербайджан! Столько убытков он нанёс иранскому бизнесу! Стольких прибылей лишил, к которым в Иране уже успели привыкнуть как к само собой разумеющемуся! Для кого Зяфяр, а для кого — кошмар!

Поэтому, иранцев мы, признаюсь, «понимаем». А тут еще и Зангезурский коридор какой-то вздумал Баку открывать, лишать Иран роли монопольного транзитёра, которой он обладал все 30 лет оккупации и блокады Нахчывана.

Поэтому, когда на днях посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зоухури в ходе обсуждений на тему «Армяно-иранские отношения в контексте общих интересов» заявил, что его страна и Армения не допустят открытия Зангезурскокго коридора, понять «дымление» официального Тегерана с одной стороны можно. Но вовсе не обязательно. И даже не желательно.

Не хотим мы в Азербайджане понимать и даже слышать раздражение Ирана. А эмоции лучше научиться сдерживать. Право на беспрепятственную связь со своей неотъемлимой частью — Нахчываном — Азербайджан завоевал своей Победой, ценой за которую азербайджанский народ не постоял.

Поэтому, наш добрый совет не в меру эмоциональному дипломату — займитесь своим делом! Связь между Азербайджаном и Азербайджаном — это дело самого Азербайджана. И не вам здесь подавать свой голос.

Зухраб Дадашов