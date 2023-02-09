Иранская дипломатия в очередной раз опозорилась. Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зоухури принял участие в обсуждениях на тему «Армяно-иранские отношения в контексте общих интересов». Где сделал целую серию абсурдных заявлений. Так, по мнению иранского дипломата, в контексте региональных процессов Иран и Армения сходятся во мнении по таким принципам, как необходимость уважения международных границ, мирное урегулирование споров, необходимость уважения прав и безопасности народов региона и общие усилия, направленные на установление стабильности и мира в регионе. И что же — агаи Зоухари не в курсе, что Армения держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, пока ее оттуда не вышибли «Железным кулаком»? Не знает, что она до сих пор отказывается от делимитации и демаркации границ, понимая, что Азербайджану придется возвращать не только 7 сел в Газахе, но и значительные территории в приграничье? И не осведомлён, что в Ереване, даже после подписания Пражских соглашений, не намерены гласно отказываться от территориальных притязаний Азербайджану?

Но это еще не все. На том же форуме иранский дипломат прямо заявил, что, оказывается, Иран не позволит открыть Зангезурский коридор. По его мнению, Иран и Армения «не должны позволить, чтобы инициатива исходила от другой стороны, а мы всего лишь отвечали на это. Наоборот, мы должны сами выступать с инициативой. Мы должны посмотреть, какие шаги нужно предпринять, а не ждать того, чтобы была инициатива по поводу открытия некоего коридора, а потом уже думать какую позицию нам избрать и выражать ее. Мы не должны этого позволять».

Для начала, никто не собирается спрашивать «позволения» у Ирана по поводу коридора, который никак не затрагивает территорию самой ИРИ. Что же касается Армении, то подпись ее премьер-министра Никола Пашиняна стоит под Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, где и закреплены обязательства Еревана по предоставлению Зангезурского коридора. Напомним: на момент подписания этого заявления армия Азербайджана освободила Шушу, затем за один день выбила оккупантов из 70 сел и поселков, 25-тысячная группировка ВС Армении находилась «в мешке», и Ереван был не в той ситуации, чтобы кому-то что-то «не позволять». А сегодня ситуация если и изменилась, то уж точно не в пользу Армении. Так что сейчас не тот случай, чтобы особенно сильно «бряцать языком».

Но тем не менее подобное заявление посла ИРИ прозвучало. А слово, как известно, не воробей и не скворец, вылетит — не отмоешься. Более того, столь резких и угрожающих заявлений по поводу Зангезурского коридора иранская «муллократия» прежде себе не позволяла. И то, что заявил об этом посол ИРИ в Армении, ситуацию не меняет — у уважающей себя страны не может быть одной позиции для Еревана, другой для Баку, третьей еще для кого-нибудь.

Интересно, конечно, чем вообще так напугал иранские власти Зангезурский коридор, что там устраивают подобные словесные эскапады и стучат лысиной по паркету. Точнее, чалмой по коврам (в том числе и наворованным из азербайджанских домов). Судя по всему, в ИРИ заразились армянскими страхами, что Зангерузский коридор предполагает восстановление суверенитета Азербайджана над Западным Зангезуром. Так что нынешние истерики иранских дипломатов — еще и информация к размышлению, какие деликатные контрабандные операции осуществляются через границу ИРИ и Армении. Которая из всех соседей Ирана оказалась для местной муллократии самым близким другом.

Наконец, очень трудно считать случайным совпадением, что свой сеанс «бряцания языком» агаи Зоухури устроил вскоре после того, как в СМИ Азербайджана появилась пугающая утечка о подготовке КСИР в содружестве со спецслужбами Армении опасной вооруженной провокации именно в Зангезуре, там, где должен пройти коридор — с нападением переодетых в азербайджанскую форму иранских солдат на армянский пост, а затем уже фальшивых «зинворов» — на азербайджанский. Тем более что через несколько часов по поводу этой утечки уже занервничал посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, который принялся спешно строчить в соцсетях: «От нечего делать азербайджанские СМИ распространяют очередную ложь о том, что Армения и Иран якобы собираются атаковать Лачинский коридор, заблокированный уже 60 дней», после чего принялся требовать немедленно «разблокировать Лачинской коридор». А речь, напомним, шла о подготовке провокации в Зангезуре, а не на Лачинской дороге.

А тогда уже бряцание языком в исполнении агаи Зоухури превращается в очередное доказательство: Иран не просто «слетел с катушек». После нападения на посольство Азербайджана в Тегеране здесь уже готовы устраивать откровенные вооружённые провокации против нашей страны, да еще в содружестве с Арменией. Считая, очевидно, что пока Турция занята ликвидацией последствий землетрясения, справиться с Азербайджаном будет проще. И трудно сказать, чего в этой «задумке» больше — подлости, цинизма или откровенной глупости. Соучастники этого VIP-заговора в очередной раз забыли проанализировать расклад сил — и в регионе, и в мире. И не учли, что и спецслужбам Азербайджана, и вооруженным силам нашей страны есть чем ответить на подобные вооруженные вылазки. Хроника 44-дневной войны дает здесь исчерпывающую пищу для размышлений. А устроителям этой провокации свою цену платить придется.

Отдел политики Minval.az