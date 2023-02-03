В Азербайджане достаточно запасов природного газа. Азербайджан является традиционным поставщиком природного газа на турецкий рынок, и двусторонние отношения в будущем будут расширяться.

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Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на состоявшемся 3 февраля брифинге по итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Он отметил, что вопрос транзита газа через территорию Турции в Балканские страны решен. В настоящее время идет подготовка к поставке газа в балканские страны через Турцию. Нет необходимости подписывать какой-либо специальный документ, связанный с транзитом. Потому что в свое время были подписаны соответствующие документы.

Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон сказала: «Европейский Союз настаивает на укреплении энергетического сотрудничества с Азербайджаном. Наши отношения с Азербайджаном в энергетической сфере упрочились. Азербайджан является нашим надежным партнером, которому мы доверяем. Мы инвестируем в энергетическую сферу Азербайджана. Южный газовый коридор играет большую роль в обеспечении энергетической стабильности».

Она отметила, что в рамках сегодняшнего мероприятия состоялось широкое обсуждение использования ветровой и солнечной энергии в Азербайджане и сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов. Считаю, что наше заседание в рамках Консультативного совета прошло на очень высоком уровне.