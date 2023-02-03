Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон сделали совместное заявление для прессы.

В заявлении говорится:

«Стратегическое энергетическое партнерство между Азербайджана и Европейским Союзом было еще раз подтверждено на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м заседании Консультативного совета по зеленой энергии, состоявшихся 3 февраля в Баку. Партнерство служит общим целям по расширению сотрудничества в области долгосрочной энергетической безопасности, устойчивого развития, диверсификации поставок и повестки дня по переходу к зеленой энергетике.

Сопредседатели заседания отметили, что высоко оценивают полномасштабную эксплуатацию Южного газового коридора и его вклад в обеспечение надежной, конкурентоспособной и выгодной энергопоставки из Азербайджана в Европу.

Успешный ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария является одним из важных событий, которое будет способствовать дальнейшей диверсификации поставок в Европе. Сопредседатели выразили поддержку расширения Южного газового коридора, заявив, что он создаст потенциальный источник поставок для новых энергетических рынков. Также была подчеркнута важность принятия необходимых мер по сокращению метановых эмиссий в цепочках поставок.

Министерская встреча, проводимая впервые в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, предоставляет прекрасную возможность для стран-партнеров, финансовых институтов и компаний провести продуктивные обсуждения по расширению сотрудничества по зеленой повестке дня. Эта платформа внесет свой вклад в налаживание международных связей по зеленой энергии и превращению Азербайджана в поставщика зеленой энергии на европейские рынки.

«Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией», подписанный 18 июля прошлого года в Баку, наряду с расширением существующего сотрудничества, откроет также новые возможности для устойчивого развития партнерства в области энергетического перехода, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и возобновляемого водорода. Мы также отмечаем большое значение «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии», подписанного в Бухаресте 17 декабря прошлого года.

Сопредседатели подчеркнули, что настроены на продолжение плодотворного диалога, который вносит важный вклад в укрепление энергетической безопасности и совместные действия против изменений климата».