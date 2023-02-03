Группа республиканцев в Палате представителей Конгресса США призвала государственного секретаря США Энтони Блинкена нанести официальный визит на Тайвань. Об этом в пятницу сообщило Центральное информационное агентство острова.

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По его данным, девять членов Палаты представителей от Республиканской партии направили Блинкену письмо с требованием добавить Тайвань в план своих поездок, чтобы продемонстрировать прочность обязательств Вашингтона перед островом.

Как отмечает агентство, в датированном 1 февраля письме говорится, что такой визит «направит четкий сигнал о том, что США выступают решительно против необдуманных военных провокаций Китая в регионе».

Кроме того, по мнению авторов письма, Блинкен в ходе визита в Тайбэй сможет обсудить с тайваньской стороной проблему серьезных задержек в поставках острову американских вооружений. В письме указывается, что некоторые соглашения о поставках оружия были заключены еще в 2019 году, но до сих пор не выполнены.

Как отмечает в этой связи газета Taiwan News, в общей сложности США до сих пор не поставили Тайваню вооружений на $19 млрд. В их числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и реактивные системы залпового огня HIMARS.