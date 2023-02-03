Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность переноса или отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай из-за ситуации с китайским шпионским шаром, оказавшимся в воздушном пространстве США. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в администрации Байдена опасаются, что визит Блинкена на фоне ситуации с шаром может «подать неверный сигнал».

Ранее предполагалось, что госсекретарь США посетит Китай 5-6 февраля.