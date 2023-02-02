Территории Азербайджана были оккупированы Арменией. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он рассказал, что после эскалации в сентябре прошлого года Ереван обратился к организации. Генсек ОДКБ поехал на армяно-азербайджанскую границу и привез план развертывания миссии на территории Армении. Но позже армянские коллеги заявили о необходимости категорического осуждения действий Азербайджана.

«На это не все были готовы пойти. Не потому, что хотели кого-то выгородить или не поддержать. История Карабахской войны уходит в глубь десятилетий. Долгие-долгие годы Армения оккупировала семь районов Азербайджана. Россия предлагала многочисленные варианты дипломатического решения. Но армянское руководство желало удерживать территории. Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежали», — заявил Лавров.

Сейчас стороны подписали договор о готовности заключить мирное соглашение на основе Алмаатинской декларации. В ней говорится о сказано, что границы по независимым государствам будет проходить по границам союзных республик. Карабах находился в составе Азербайджанской ССР.

Предложение о миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе актуально. Ее можно развернуть за день-два при согласии Еревана, подчеркнул Лавров.