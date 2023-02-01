США могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут дальнобойные снаряды GLSDB, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Следующий набор военной помощи США Украине, который может быть объявлен в пятницу, как ожидается, будет впервые включать бомбы дальнего радиуса», — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о дальнобойных снарядах GLSDB с радиусом действия 94 мили (151,3 километра).