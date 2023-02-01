США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, а также другие боеприпасы и вооружение, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По их данным, речь идет о поставках самонаводящихся ракет американско-шведской разработки GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км.

Разработку вели компании Boeing и Saab Group. Это оружие запускается из ракетных комплексов типа M270 и HIMARS.