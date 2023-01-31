Служба нацбезопасности Армении раскрыла очередной случай госизмены.

По данным СНБ, гражданин Армении, военнослужащий одной из воинских частей в звании капитана в начале 2021 года оказался в центре внимания иностранных спецслужб и был ими завербован.

После перевода в другую воинскую часть офицер обязался за вознаграждение собирать и передавать секретные данные.

Военнослужащий собирал и передавал информацию с помощью различных телефонных приложений с апреля по май 2021 года.

В частности, он передал данные о видах вооружений, их количестве, о закупленной в Индии технике, о дислокации боевой позиции.