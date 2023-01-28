Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко вновь порассуждал о политических и потребительских предпочтениях на примере гранатового сока.

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«Пятница, вечер. Снова заехал в магазин — купить гранатовый сок. Вот стоят на полке два вида этих соков: из Азербайджана (справа) и Армении (слева).

Какой из двух выбрать российскому покупателю и какими соображениями — политическими и потребительскими — он будет руководствоваться?

1. Я хочу купить продукцию той страны, которая проводит дружественную России политику.

Судя по вчерашнему заявлению МИД РФ по поводу «наблюдательной» миссии ЕС в Армении — это не отвечающее российским национальным интересам решение официального Еревана. А значит я (и любой другой на моем месте гражданин РФ) не будет поддерживать производителей этой страны и покупать ее продукцию. Поэтому я не покупаю армянский гранатовый сок, а покупаю азербайджанский.

2. Я хочу покупать продукцию той страны, граждане и национальные диаспоры которой уважают точку зрения официальных представителей России.

Сегодняшний брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой сопровождался хамскими комментариями в ее адрес в соцсетях со стороны граждан Армении. А значит я (и любой другой на моем месте гражданин РФ) не будет поддерживать производителей этой страны и покупать ее продукцию. Поэтому я не покупаю армянский гранатовый сок, а покупаю азербайджанский.

3. Я хочу покупать продукцию той страны, руководители которой не бросаются в объятия западных спецслужб.

Ереван за последнее время посетили руководители ЦРУ и МИ-6 — их лично принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. А значит я (и любой другой на моем месте гражданин РФ) не будет поддерживать производителей этой страны и покупать ее продукцию. Поэтому я не покупаю армянский гранатовый сок, а покупаю азербайджанский.

Знаю, что в Азербайджане растут лучшие гранаты в мире. Дополнительный плюс — и я покупаю азербайджанский гранатовый сок.

P.S. В прошлый раз за выбор азербайджанского сока Фейсбук (помните был пост) обвинил меня по жалобам из Калифорнии и Марселя в «ненависти» к армянскому соку, в отношении которого я проявил «фашизм».

А теперь меня обвинят в «геноциде» ЦРУ и МИ-6?», — написал эксперт в соцсети «Фейсбук».

