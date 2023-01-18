Это НЕ РЕКЛАМА, а осознанный выбор! Зашел сейчас в магазин купить гранатовый сок: рядом на полке стоят соки двух производителей — слева из Армении, справа из Азербайджана.

Купил азербайджанский сок — тот, что справа. Почему? Бутылка, упаковка, этикетка — гораздо эстетичнее и привлекательнее. Но главное: Азербайджан — правильная страна, дружественная России. Азербайджанская продукция, которая идет на экспорт в РФ, проходит жесточайший контроль качества.

В Армении нарастают антироссийские настроения, звучат хамские высказывания в адрес ВС РФ, Ереван угрожает закрыть российскую военную базу и выйти из ОДКБ.

Поэтому я и другие россияне армянскую продукцию покупать не будем — зачем спонсировать неблагодарную страну и неблагодарное общество.

Не так?

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

