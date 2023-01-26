Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи. Об этом глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила в ходе пресс-конференции.

«Я объявляю, что Канада предоставит Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 в ближайшие недели. Это объявление вместе с помощью наших союзников и партнеров значительно поможет Вооруженным силам Украины в героической борьбе за защиту свободы и суверенитета их нации», — заявила министр.

По ее словам, эти четыре танка боеспособны и будут развернуты в Украине в ближайшие недели.

Также министр подчеркнула, что Канада предоставляет инструкторов, запасные части и боеприпасы. При этом она не исключила передачу большего количества такой техники в будущем.

Стоит заметить, что всего на вооружении у Канады имеется 82 танка Leopard 2 разных модификаций.