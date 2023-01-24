Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard 2A6, сообщает Spiegel.

Читайте также: Der Spiegel: Германия может отправить Киеву 19 «Леопардов»

«Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2. По информации Spiegel, речь идёт как минимум об одной роте Leopard 2A6», — пишет журнал.

Западные союзники также намерены поставить украинской армии Leopard 2, говорится в статье.

«Федеральное правительство хочет предоставить разрешение на экспорт танков, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша», — сообщает издание.