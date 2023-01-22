Германия может отправить Киеву 19 основных боевых танков Leopard 2. Взять их планируют из собственных запасов вооруженных сил ФРГ. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Газета сообщает, что по документам бундесвер располагает 312 «Леопардами» разных модификаций. Из них 19 устаревшей модели 2А5 сочли подходящими для передачи. В данный момент немецкая армия использует их для имитации сил противника на учениях, так что передача этих машин Киеву не существенно ослабит ФРГ.

Также в издании отметили, что наличие подходящих для отправки Киеву танков оказывает давление на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.