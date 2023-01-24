В среду, 25 января, Германия даст Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard немецкого производства в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Такой информацией поделились с изданием люди, знакомые с вопросом о передаче немецких танков, которые попросили не называть их имен, поскольку решение носит частный характер.

Немецкое законодательство требует разрешения на реэкспорт своего военного оборудования, а это означает, что сотни танков Leopard, находящихся в Европе, могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.