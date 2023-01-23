Министерство молодежи и спорта Азербайджана выступило с заявлением в связи с провокацией спортсмена армянского происхождения против нашей страны на теннисном турнире «Australia Open».

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В заявлении отмечается, что после того, как российский спортсмен армянского происхождения Карен Хачанов победил своего соперника во время состязаний, состоявшихся 20 января в рамках продолжающегося теннисного турнира «Australia Open» серии «Большой шлем», он совершил провокацию, не подобающую спортсмену, противоречащую правилам Международной федерации тенниса и турнира, в котором участвует в данный момент, пытался политизировать традицию, принадлежащую теннисистам, выступающим в международных турнирах.

Было подчеркнуто, что аналогичная ситуация повторилась со спортсменом и после игры, состоявшейся в рамках очередного тура турнира.

Министерство молодежи и спорта и Федерация тенниса Азербайджана направили в связи с инцидентом соответствующие обращения в двустороннем порядке в соответствующие учреждения России, а также в Международную федерацию тенниса и организаторам теннисного турнира «Australia Open» с требованием наказать теннисиста за эти провокационные действия и не допустить повторных случаев.

Соответствующие структуры России заверили, что вопрос будет расследован и спортсмену будет объявлено соответствующее предупреждение.