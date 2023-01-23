Для отвоевания захваченных Россией территорий Украине необходимо, чтобы партнеры передали ей несколько сотен танков. Об этом 23 января в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Нам нужны танки – не 10–20, а несколько сотен. Наша цель – границы 1991 года и наказание врага, который заплатит за преступления. Общая цель демократии в борьбе с автократией – обеспечение стабильного развития и понятный мировой порядок», – подчеркнул Ермак.

По его словам, без победы Украины ничего этого не будет.

«Поэтому именно сегодня каждый танк, который способен воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства с болот», – отметил глава ОП.