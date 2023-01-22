Жители Турции сожгли шведский флаг в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме.

Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме сжег лидер датской антиисламской партии Stram Kurs Расмус Палудан. Это уже не первая подобная акция с его стороны. Сожжением книг он занимался в Дании и других городах Швеции.

Сожжение Корана ведомство сочло «ужасной исламофобской провокацией». Вместе с тем в министерстве указали, что в королевстве есть свобода выражения мнений.

Турецкий МИД также критически высказался по поводу акции Палудана. Помимо этого, в ведомстве напомнили, что власти Швеции нарушили свои обязательства, указанные в соглашении для вступления в НАТО.