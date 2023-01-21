«Сильная Турция означает сильная НАТО».

Об этом заявил министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар после заседания контактной группы по Украине, состоявшегося 20 января на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии.

Говоря о поставках 40 самолетов F-16 Viper из США и требовании модернизации 79 самолетов, министр сказал, что этот процесс не может быть завершен в короткие сроки.

Акар отметил, что провел двустороннюю встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в рамках встречи контактной группы по Украине: «Мы еще раз увидели сильную поддержку Министерства обороны США Турции в этом вопросе».

Хулуси Акар подчеркнул, что приобретение самолетов будет означать усиление не только Турции, но и НАТО.

«Сильная Турция, сильные Вооруженные силы, означает сильная НАТО, сильный альянс. Мы ожидаем, что все это поймут», — подчеркнул он.