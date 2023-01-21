Власти Турции отменили намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику из-за антитурецких демонстраций в Стокгольме. Об этом сообщил в субботу журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам встречи глав оборонных ведомств западных государств на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

«Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер. Поэтому на данный момент важность и смысл визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения. По этой причине мы отменили визит», — подчеркнул он.