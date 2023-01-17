Хамство и невежество в национальных вопросах — маркер современного «культурного» истэблишмента.

Об этом заявил политолог и журналист Максим Шевченко.

«Если можно публично рассуждать о том, что «украинцы — выдуманный народ», то, что уж там говорить о чукчах, которых большинство и в глаза то не видело? А, между тем, чукчи это славный и боевой народ, которой дважды (как минимум) дал отпор Российской империи и сохранил свою древнюю и самобытную культуру.

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Не знаю, читал ли Леонид Якубович романтические и красивые книги прекрасного чукчанского писателя Юрия Рытхеу, по которым еще и неплохие фильмы снимались в советское время?

Единственный бич северных народов — спиртное, против которого у них нет иммунитета. Но молодое поколение чукчей и других народов Севера борется с этой напастью.

Чванство и барство, шовинизм и тупая гордыня — бич современной России. Оттого и русские вымирают. Якубович должен извиниться в прямом эфире!», — отметил Шевченко.