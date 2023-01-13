Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и новоназначенного министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

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Согласно информации МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил своего коллегу с назначением на эту высокую должность и пожелал ему успехов в работе.

Стороны с удовлетворением вспомнили о мероприятиях и взаимных визитах, состоявшихся в прошлом году в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Государством Израиль. В то же время было доведено до сведения, что двусторонние отношения имеют многовековую историю, отмечен положительный вклад проживающей в Азербайджане еврейской общины в двусторонние отношения.

Министры отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем, основанных на дружбе и взаимопонимании, и обсудили дальнейшие перспективы нынешнего многостороннего сотрудничества. Было отмечено развитие отношений в сферах экономики, туризма, образования, торговли, высоких технологий и других сферах, деятельность Совместной комиссии между Правительством Азербайджана и Правительством Государства Израиль. Выражена уверенность в том, что высокая динамика отношений, и в частности открытие Торгово-туристического представительства Азербайджана в Израиле, а также посольства, внесут весомый вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о ситуации в регионе, а также о восстановительных работах, проводимых нашей страной в постконфликтный период, и высоко оценил поддержку, оказываемую израильскими компаниями в указанном процессе.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.