Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пригласил своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова посетить его страну.

«Мы укрепляем связи с Азербайджаном! Сегодня я провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который поздравил меня с назначением. По случаю открытия посольства Азербайджана в Израиле я пригласил министра посетить нашу страну. Мы договорились об укреплении отношений и расширении сотрудничества между нашими странами», — написал Коэн в Twitter.