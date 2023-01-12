Между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Украины Алексeем Резниковым состоялся телефонный разговор.

Согласно заявлению министерства национальной обороны Турции, Акар подчеркнул важность немедленного прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность в регионе.

Акар заявил, что Турция, особенно президент Реджеп Тайип Эрдоган, продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи на всех уровнях.

Отметив, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках документа «Черноморская зерновая инициатива», около 17 млн ​​тонн зерна благополучно отправлено из украинских портов в нуждающиеся страны.

Акар отметил большое значение инициативы и выразил желание о ее бесперебойном функционировании.