Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём интервью местным телеканалам, как и следовало ожидать, уделил серьёзное внимание поствоенным процессам в регионе и нормализации отношений Азербайджана и Армении.

«Я опять же не хочу показаться в данном случае оказывающим давление и ни в коем случае никогда ни в каких обстоятельствах не выказывал какого-то неуважения даже к тому, кто уважения не заслуживает. Но просто вынужден довести еще раз. Потому что этот год будет, я думаю, последним шансом. Потому что потом уже 2024-й, потом заканчивается миротворческая миссия России в 2025 году. Они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа», — это заявление главы государства еще с ночи в режиме «молния!» цитировали многие СМИ, включая Minval.

Глава государства дал понять, что время «военной» лексики уже прошло. Но то, что прозвучало в ходе интервью, вне сомнения, представляло собой не очень завуалированный ультиматум. Президент пусть другими словами, но дал понять, что терпение Азербайджана в вопросе мирного договора не беспредельно.

Не меньшую «информационно-политическую нагрузку» несёт и то, чего не прозвучало в интервью. Ильхам Алиев не стал выдвигать новых инициатив в сфере урегулирования отношений с Арменией. И это тоже месседж — свое слово Азербайджан уже сказал, выдвинув пять условий мирного договора. Новых, то есть более приятных и комфортных для Армении, условий не будет.

А это — верный показатель, насколько после победы Азербайджана изменилась сама логика переговоров между Баку и Ереваном.

В самом деле, в течение всего периода переговоров в рамках почившей в бозе Минской группы ОБСЕ расчёт делался на то, что стороны сами придут к согласию. Что в Армении получило понятное прочтение: оккупировав 20% международно признанной территории Азербайджана, в Ереване уходить с захваченных земель не торопились, как теперь признал Пашинян, считали, что резолюции СБ ООН — это просто бумажки, на которые можно не обращать внимания, и ждали, пока Азербайджан предложит Армении такие условия мира, на которые Ереван соблаговолит согласиться.

И теперь, после 44-дневной войны, в Армении уверены, что переговоры, пусть и на новых территориальных условиях, но будут идти по той же логике: Армении будут предлагать все новые и новые «пакеты», ждать, пока она выберет тот вариант, который ее устроит, уговаривать, дополнять переговорные пакеты бонусами, от миллиардных инвестиций до «трубопроводов мира»…

Пресс-конференция Никола Пашиняна принесла сколько угодно доказательств, что в Ереване видят ситуацию именно так. Достаточно вспомнить его заявления в стиле «да, мы согласны открыть дорогу на Нахчыван, но никакого «Зангезурского коридора не будет»», «Армения готова поддержать российский вариант урегулирования» (который уже отверг Азербайджан) и т.д. На Баграмяна, 26 ждут, что их будут уговаривать и «умасливать».

Но Ильхам Алиев включает «холодный душ». Никаких новых условий не будет. Армении не предлагают новых вариантов — ей теперь СТАВЯТ УСЛОВИЯ. С учетом военной победы Азербайджана, разгрома Армении и наличия у Азербайджана такой военной мощи, не считаться с которой, по словам президента, было бы самоубийством. И еще в Баку дают понять, что если в Ереване будут и дальше тянуть с переговорными инициативами и реальным диалогом, то Азербайджан решит вопросы в одностороннем порядке, будь то делимитация границ или Карабах, где в 2025 году заканчивается срок пребывания российских миротворцев.

Словом, Пашиняну есть над чем подумать.

Отдел политики Minval.az