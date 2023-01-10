Сегодня инфляция превратилась в серьезную проблему во всем мире. Даже в развитых западных странах, где инфляция обычно была не выше одного, максимум 1,5 процента, сегодня она превышает 10 процентов.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о предпринимаемых шагах по сокращению влияния роста цен и высокой инфляции в мире на Азербайджан.

Президент назвал инфляцию в Азербайджане «импортированной».

«Конечно, являясь частью мировой экономики, мы импортируем многие товары, стараясь при этом, чтобы импортозамещающее местное производство получило более широкий размах. Но пока, мы, естественно, зависим от импорта. Поэтому, если можно так сказать, инфляция импортирована в Азербайджан. По итогам прошлого года она составила 13,9 процента. То есть возможности борьбы с этой импортированной инфляцией у нас достаточно ограниченные», — отметил президент.