После неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские войска перегруппировались, возместили потери, перекинули дополнительные штурмовые отряды, сменили тактику и начали «мощный штурм». Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

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Как заявляет Маляр, в наступлении задействовано большое количество штурмовых групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев».

По ее словам, войска наступают «буквально по трупам своих солдат», а также массированно применяют артиллерию, системы залпового огня и минометы, «накрывая огнем даже собственных бойцов».