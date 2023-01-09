В Соледаре идут жестокие бои, за сутки произошло 22 боевых столкновения, ВС РФ совершили 106 обстрелов. Ситуацию в городе прокомментировал в эфире телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Непосредственно принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться дальше, наносятся системные удары с нашей стороны. Вчера были выделены командирам, которые там в Соледаре, дополнительные силы и средства», — отметил он.

По информации Череватого, морозная погода позволит использовать тяжелую технику: танки, БМП, БТР.

«Какая сторона лучше подготовится, подготовит свою технику к зимнему этапу эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы — и будет иметь преимущество», — добавил он.

Между тем, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте и Соледаре, где он накануне побывал.

«Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре», — рассказал Сырский.