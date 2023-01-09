Турция не позволит своему соседу и союзнику по НАТО Греции расширить существующие границы территориальных вод в Эгейском море.

Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар на встрече с командным составом ВМС, передает телеканал TRT.

«Мы не допустим расширения границы территориальных вод с нынешних 6 миль до 12 миль», — сказал Акар, комментируя сообщения о планах Греции изменить морские границы у острова Крит.

Глава Минобороны Турции отверг обвинения Греции в том, что Анкара проводит «неоосманистскую, ревизионистскую и экспансионистскую политику», подчеркнув, что его страна выступает за решение имеющихся с Афинами проблем путем диалога. «Турция никому не угрожала и не угрожает, в том числе Греции. Она является сильным, надежным союзником по НАТО, и мы хотим, чтобы все это знали», — отметил Акар.