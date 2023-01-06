Истерия армянских и проармянских СМИ вокруг мифической «блокады» Ханкенди продолжается. Вбрасываются новые термины вроде «рождественская блокада» и т.д.

Но, несмотря на все усилия армянского лобби, дирижерам и кукловодам этой кампании все труднее поддерживать хотя бы минимальное доверие к собственным воплям. Что неудивительно.

Так, по появившейся информации, сотрудник одного из подразделений ООН, аккредитованных в Азербайджане, поделился с журналистами на условиях анонимности своими оценками: никакого гуманитарного кризиса в зоне временного размещения миротворческих сил РФ не наблюдается. У местных жителей есть все необходимые продукты, причем в изобилии.

Азербайджанскую общественность такие оценки вряд ли удивляют. Пикет экологов — это мирная и гражданская акция, протестуют его участники против варварского разграбления рудников и никаких препятствий для транзита гуманитарных грузов не создают.

В Армении, конечно, пытаются не видеть в упор ни автомобилей обеспечения РМК и машин «Красного креста», проезжающих через пикет, ни предложений Азербайджана по организации транзита грузов. Но пусть даже местный МИД заверяет, что находится «в тесном контакте с международными организациями» — как показывает ооновский «инсайд», дурачить мировое сообщество и международные организации у Армении уже не получается. Монополии на мировое общественное мнение и стопроцентного доверия к армянским фейкам больше нет.

А.Шакур