Северная Корея 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной РСЗО для подтверждения её рабочих характеристик, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Второй экономический комитет 31 декабря 2022 года провёл контрольно-проверочную стрельбу из представленной Центральному комитету партии сверхкрупной реактивной системы залпового огня с целью подтверждения её характеристик», — говорится в сообщении.

Уточняется, что три снаряда попали в установленный целью остров в Японском море.

Кроме того, 1 января 2023 был выпущен ещё один снаряд в сторону Японского моря.