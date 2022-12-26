Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Baku Steel Company Расима Мамедова.

В последнем слове на судебном заседании Мамедов попросил суд оправдать его, заявив, что не совершал никаких преступлений, передает Trend.

После последнего слова суд удалился на совещание.

Напомним, государственный обвинитель просил конфисковать имущество Мамедова на общую сумму 70 миллионов манат и приговорить его к 15 годам лишения свободы.