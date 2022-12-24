Война в Украине будет продолжаться и в 2023 году и не закончится легко.

Такое мнение выразил министр обороны Турции Хулуси Акар, выступая на пресс-конференции в Анкаре, передает Hurriyet.

Касательно будущего войны РФ против Украины Акар сказал:

«Эта война не закончится легко. Поддержка США и Европы продолжается. Есть приготовления, планы и деньги, заложенные в бюджеты. С другой стороны, у РФ есть заявления. Если мы объединим все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания прекращения огня и мира».