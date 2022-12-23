Как известно, 44-дневная война завершилась освобождением Шуши. И это было особое поручение президента страны.

Данное заявление на презентации книги «История Отечественной войны: фактор личности» в Национальной библиотеке администрации президента Турции озвучил руководитель Минобороны Азербайджана Закир Гасанов.

Он раскрыл детали шушинской операции: «Мы каждое утро докладывали президенту о деталях военной операции. Накануне ее я представил план боевых действий, но президент Азербайджана отверг его. Он сказал, что нельзя наносить ущерб зданиям, историческим памятникам, и нужно освободить город без применения тяжелой боевой техники».

Как добавил Гасанов, по поручению президента Шуша была освобождена силами азербайджанского спецназа. «Вечером, примерно в 20.00-21.00, я доложил главе государства об освобождении города», — сказал министр.