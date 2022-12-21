Глава Минобороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в проведении враждебной политики в отношении Анкары и нарушении базовых принципов НАТО, куда входят обе страны.

«К сожалению, наш сосед — Греция — продолжает провокационные действия, агрессивную и экспансионистскую политику, ведущую к дестабилизации. Мы ежедневно становимся свидетелями новых провокаций, последний пример тому — захват радаром греческой стороны наших самолетов, участвовавших в учениях НАТО и не имевших оружия на борту», — сказал Акар на встрече глав Минобороны Турции, Азербайджана и Грузии в турецком городе Кайсери.