Расследование в отношении бывшего президента Перу Педро Кастильо не помешало его семье получить политическое убежище в Мексике. Об этом действующий глава государства Дина Болуарте сообщила в эфире телеканала Panorama в понедельник.

«Несколько дней назад глава МИД мне сообщила, что Мексика уже предоставила им политическое убежище, а я ответила министру, что надо действовать в соответствии с законодательством», — заявила Болуарте. По сведениям главы государства, право на убежище не распространяется на самого Кастильо, а касается только его супруги и их двоих детей.

Болуарте также отметила, что «ведущееся прокуратурой расследование в отношении жены Кастильо не должно помешать возможному предоставлению политического убежища» родственникам экс-главы государства.

Бывший глава государства Педро Кастильо объявил 7 декабря о роспуске Конгресса (однопалатного парламента) и введении комендантского часа незадолго до того, как законодательный орган должен был собраться, чтобы проголосовать за отстранение его от власти из-за обвинений в коррупции. Парламентарии не стали отменять голосование и одобрили отставку президента. Военные и полиция высказались в поддержку Конгресса.

После отстранения Кастильо был задержан, ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Присягу в качестве главы государства приняла первый вице-президент Дина Болуарте. После этого по всей стране начались акции протеста, во время которых погибло уже более 20 человек, сотни людей пострадали.