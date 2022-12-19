Показывать высокий стиль в любом деле, в любой профессии почетно и благородно. Если говорить о факторах, обуславливающих его проявления, то их несколько. Перво-наперво носитель здорового и лестного потенциала обязан быть честным и объективным, и никоим образом не продавать себя в обмен на преференции. По-настоящему порядочных людей немало. Но много и тех, кто изображает из себя порядочного, выставляя на всеобщее обозрение убогий суррогат «интеллекта».

Евгений Сатановский, небезызвестный российский эксперт, хотя таковым его можно именовать условно, ибо он всеми показателями обнажает образ классического иноагента, страстно самовлюблен. Убежден, что воспроизводимые им суждения — есть истина в последней инстанции. Большей частью выскакивает не по делу, как прыщ, сует свой плоский нос во все процессы, даже там, где его багаж скудный. Воспроизводимое им почти всегда режет слух.

Человек, знающий предмет, никогда не опускается до пересуда. Сатановский же превратился в потешного персонажа, которому доставляет удовольствие перемывание косточек успешных политиков. Вот и щеголяет выбросом вербальных экскрементов. Его авторский, с позволения сказать, контент отдает запашком параши, и сдается, что причиной всему глубоко запрятанная злоба. А не любы ему мусульмане и тюрки, которых он даже без повода склоняет. «Герой эфиров» беспричинно гневается на политиков, и этим обнажает растущий градус исламофобии и тюркофобии.

Грубиян с луженным горлом часто преступает грань, нарываясь на ответные действия. То, что он, его закадычный друг Владимир Соловьев, вечно сальный и плюющийся с эфиров Семен Багдасарян, и иже с ними уроды устраивают телевизионный и радио шабаши, стало нормой. В числе приговоренных шайкой информационных вандалов словесному избиению турецкий лидер Реджеп Эрдоган, украинский президент Владимир Зеленский, другие пассионарные политики и деятели, которые держат стойку и воспринимаются сообществом в качестве лидеров явного предназначения.

Сие обстоятельство настолько коробит нравоучителей, что они больше походят на базарных баб, огульно склоняющих всех и каждого.

Сатановский классический популист и демагог, наполовину сталевар и спец ближневосточных интриг, ныне ушедший в антиазербайджанский занос. Кажется, он ввязался в выгодное дельце. Может и да, но не все так просто. За это можно нарваться. Не хитро и подло он, его подельники наращивают колонну недоброжелателей российского государства. Говорилось и писалось не раз, как команда этих моралистов личной позицией наносит ущерб интересам Москвы, настраивает против нее народы сопредельных государств.

Зная прекрасно, что между Россией и Азербайджаном имеются вполне серьезные отношения, свидетельствующие о наличии базы роста, недодрессированные экстремалы вбивают клинья в связи, ставя под сомнения позитивный потенциал межгосударственных отношений.

Спрашивается, с какой стати взбрела в засоренную голову оракула мысль, чтобы съязвить и ляпнуть — «Азербайджан является бензоколонкой Турции». Или другой его грязный пассаж, где безапелляционно утверждается, будто «в азербайджанской армии заправляют турки». Тиражируя бредятину, он выслуживается перед армянами, рядясь в тогу правдоруба. Но в том и дело, что мозговые фрустрации ментора ведут дело к удушению правды.

Он вспоминает, как «Гейдар Алиев заморозил конфликт, потому как ему нечего было предложить армянам». Даже если это было так, то, о чем он талдычит, если двадцать лет назад Азербайджан был еще в разобранном состоянии, не имел ни армии, ни экономики, ни условий для перехвата инициативы.

Президент Ильхам Алиев по всем направлениям пошел громить отсталость и преуспел. Разве логично осуждать победителя, который поставил агрессора на колени? Почему победа Азербайджана должна считаться Пирровой? Только потому, что пришлась не по нраву Сатановскому, завязшему в грязи политических склок? Скорее, да.

Пускаясь в вольные рассуждения типа «армян в истории вырезали на ровном месте», он желает понравиться мракобесам, на которых больно смахивает. Войдя в раж в армянофильстве, безапелляционно возвещает, будто хаи являются наследниками античности. Черта с два!

Его так заносит, что несет откровенный бред.

«Коль вам хочется границ советского периода, то не лучше ли вернуть вас в лоно старой системы?» — многозначительно заявляет прорицатель, подразумевая идею восстановления СССР.

А разве не такие продажные прохвосты вроде Сатановского разваливали советскую систему, работая на внешние центры?! Он же всегда был классическим иноагентом. Ввиду способности подлаживаться и откупаться все время оказывается на плаву. Даже сейчас.

Наконец, беспричинно вспоминает Сумгайыт, совершенно не к месту воздавая дань уважения памятливости армян. А ведь азербайджанцы тоже не грешат беспамятством, и настанет время и всем воздастся по заслугам.

Все можно понять, простить человеку, если рубит с плеча. Но только не тем, кто отстаивает интересы живодеров и отъявленных подонков, сотворивших Ходжалы, те же Сумгайытские события, этнические чистки в Армении и Карабахе. Тот, кто горой стоит за преступников, сам и есть преступник.

Нет в мире второго этноса, как армяне, который не прослыл бы злостным охотником за чужим достоянием, варваром, прицельно уничтожающим наследие соседей только лишь потому, что сам не в состоянии создавать культуру. А ведь Сатановский по одной себе ведомой причине причисляет армян к первым христианам, хотя аргумент не выдерживает критики.

Иметь фундаментальные познания почетно и полезно, но когда их нет, и в ход пускаются банальная нелепица, начинается грустная история. Потерявшие совесть сатановские, соловьевы, затулины, багдасаряны, кеосаяны, и их подельники ударились в циничный бизнес. Капитал сколотили, но в ущерб российской государственности и ее партнерам. Это тот самый случай, когда воочию просматривается правдивость умозаключения о несовместимости материальной состоятельности и честности.

Сатановский отрабатывает грязные деньжата, и расплачивается утратой авторитета. Это про такого нечестивца и говорят, что нельзя одновременно служить нескольким богам. Увы, его печальный пример проявляет признаки заразительности. В колонне тех, кто, оттолкнувшись от небольших искажений, дошел до чудовищных фальсификаций и бреда, вылупился новый смельчак, призывающий бомбить Азербайджан и его энергоинфраструктуру.

Серый и неказистый «ученый» Михаил Александров поумничал и угодил в трясину. То, что он снят с должности, или отстранен от работы в институте, еще не есть интрига момента. Человек страдает полоумием, но думает, что имеет право на озвучивание чудовищный идей.

Уму непостижимо, человек, представлявший всемирно известный российский вуз МГИМО, опустившись до запредельной низости и морального дна, выпаливает несусветную байду. «Нанести ракетный удар по Баку, разнести в щепки нефтяную инфраструктуру Азербайджана» — вот о чем грезит отъявленный шизоид.

Разве можно предоставлять трибуну больному типу? Ему бы в палату, а он пудрит мозги слушателям высшей школы, призывая развязывать новые войны.

Что-то необъяснимое происходит в российском экспертном сообществе, да и в истеблишменте, раз депутаты Госдумы призывают нанести ядерный удар по стране-соседу, другие ратуют за разрушение нефтяной инфраструктуры суверенного государства, чтобы вызвать резкий ценовой скачок на энергетическом рынке и покрыть издержки. Третьи призывают объявить войну против всех. Разве все это нормально?

А куда же смотрят надзорные инстанции? Напрашиваются безотлагательные меры и ради упреждения информационного вандализма, пока он не натворил новых бед.

Еще античные философы говорили о совести, как о наиважнейшей добродетели, обращая взоры людей к честности и справедливости. Но эти призывы всегда проходили мимо выскочек. Сатановские, александровы и их единомышленники — это нелюди, одержимые жаждой войн, ненависти и человеконенавистничества. Их «наука» и «интеллект» никому не нужны, от них на расстоянии веет смрадом.

Таких «вершителей» необходимо отгородить не только от теле и радио эфиров, а, в первую очередь, от общества, чтобы не раскалывали его, не распространяли свою душевную грязь на остальных. Так оно будет лучше для всех.

Тофик Аббасов