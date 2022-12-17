В Государственном департаменте США приветствовали предоставление Азербайджаном Украине основного электрооборудования в качестве гуманитарной помощи.

«Мы и впредь будем приветствовать поддержку со стороны наших союзников, партнеров и стран по всему миру, чтобы помочь Украине укрепить свою энергосистему, сделать ее более надежной, чтобы она могла выдержать постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, которые мы наблюдаем со стороны России», — заявил Патель, отвечая на вопрос о реакции Москвы на отправку Азербайджаном основного электрооборудования Украине в качестве гуманитарной помощи.