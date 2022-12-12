12 декабря каждого года ко мне традиционно обращаются журналисты с просьбой поделиться воспоминаниями о годах совместной работы с великим политиком Гейдаром Алиевым. Не стал исключением и сегодняшний день, но телевизионная передача, в которой меня пригласили выступать, была необычной – мне больше задавали вопросы не про политика Гейдара Алиева, а про человека. Разговор получился, как кажется, интересным, по крайней мере вместо получасового эфира мы не заметили, как проговорили около часа. Ни ведущие, ни редактора не хотели прерывать прямой эфир.

На самом деле, порой в историях о человеческих отношениях, казалось бы простых событиях, можно узнать немало о внутреннем мире, характере человека. И я хотел бы в этой колонке как бы продолжить разговор, начатый в утреннем эфире и рассказать несколько историй, эпизодов из жизни Гейдара Алиева, свидетелем которых был.

Эпизод первый. Меня спросили: какие личные отношения у нас сложились во время работы, как Гейдар Алиев относился к своим сотрудникам? Не буду давать оценку, лучше расскажу историю, которая сама отвечает на этот вопрос.

Мы должны были утром улетать на важное международное мероприятие, саммит. Был конец дня, подготовительная работа была уже завершена, все необходимые документы, проект выступления президента, материалы к двухсторонним переговорам в рамках саммита уже лежали у меня в папке. Я собирался уезжать домой, чтобы утром поехать в аэропорт. Семью свою я заблаговременно, на время зарубежной поездки, отправил в Лянкяран, чтобы они в мое отсутствие не скучали, отдохнули на природе.

И вдруг раздался звонок от главы исполнительной власти Лянкярана. Женщина чуть не рыдала в трубку: «Не хотели вас беспокоить, но уже скоро темнеет и поэтому вынуждена сообщить – ваш сын с утра ушел в лес, собирать грибы и заблудился. Ищем почти 6 часов, не можем найти. А леса там такие дремучие, что даже взрослые люди, местное население тоже иногда пропадают».

Можно представить мое состояние. Мне надо улетать утром с президентом, у меня в папке все нужные для него бумаги, документы, а с другой стороны – пропал сын.

Я позвонил начальнику охраны президента и предупредил его, что уезжаю срочно в Лянкяран, надеюсь к утру вернусь и буду уже в аэропорту. Но если случится худшее, зайди утром в мой кабинет, я оставляю ключи от сейфа на столе – забери папку с президентскими документами и передай советнику Вафе Гулузаде, он мою работу исполнит в этой поездке. Раньше времени президенту ничего не говорите, может, все обойдется. В крайнем случае – утром объясните мое отсутствие.

Уже через несколько минут я выехал в Лянкяран, но что случилось далее, мне потом уже рассказали руководители президентской охраны. Когда Гейдар Алиев уезжал с работы домой, служба безопасности все-таки рассказала ему о случившемся в моей семье.

Гейдар Алиев вернулся обратно в кабинет, позвонил главе Лянкярана, спросил, как идут поиски и чем нужно помочь. Глава администрации попросила военный вертолет для поисков. Президент позвонил министру обороны, но тот сказал, что уже темно, с вертолета в темноте в лесу найти человека невозможно, и предложил использовать воинскую часть, расположенную в этом регионе. Президент дал поручение ему и заодно аналогичное поручение — министру внутренних дел. Он был в кабинете до конца, пока через несколько часов ему не сообщили – военные нашли моего сына. Тогда он дал поручение найти мою машину на трассе и предупредить, чтобы я не волновался…

В это время мы уже подъезжали к Лянкярану. Мой водитель сообщил, что нас пытается догнать машина дорожной полиции и мигает фарами. Мы остановились, и офицер дорожной полиции с рацией подошел ко мне и сказал: «Мне поручили вам передать, чтобы вы не волновались, все в порядке». И спросил: «А что случилось, Эльдар муаллим, что в порядке?»…

Я, конечно, доехал до Лянкярана, увиделся с сыном, и сразу поехал обратно в Баку и успел улететь с президентом на саммит.

По-моему, долго объяснять, как Гейдар Алиев относился к своим сотрудникам, уже нет необходимости.

Эпизод второй. Меня журналисты также спросили: говорят, он целиком отдавался работе, у него не было выходных, праздников, и даже день своего рождения он проводил на работе.

Я уже проработал с Гейдаром Алиевым несколько лет, и однажды несколько руководителей отделов администрации президента обратились ко мне: «Ты много раз за день бываешь у него в кабинете, и у тебя есть возможность поздравлять его с днем рождения. Но мы еще ни разу не смогли это сделать. Попроси президента – мы хотим коллективно поздравить его, пусть примет нас».

Я передал эту просьбу президенту. Не скажу, что это его сильно обрадовало, но он, подумав, сказал – пусть приходят в 14.00. Около двух часов в приемной президента собралось около 10 руководителей различных отделов и служб. Они успели купить большой букет цветов. Одной руководительнице отдела поручили приготовить поздравительную речь. Кто-то сказал – надо же и торт к чаю. Стали звонить в столовую аппарата и выяснять, что есть из сладостей к чаю. Все явно настраивались на лирический лад. У президента в кабинете был большой стол для рабочих заседаний, и многие явно предвкушали стандартный, служебный «сабантуй», хотя бы «сладкий стол» по случаю дня рождения президента.

В два часа нас пригласили в кабинет, Гейдар Алиев встал из-за письменного стола, но не пригласил всех за стол заседаний, а просто подошел к делегации руководящего состава и вопросительно посмотрел на них. Заведующая отделом произнесла поздравительную речь, вручила букет, президент улыбнулся, принял цветы, сказал – спасибо. И вновь вернулся к своему письменному столу. Делегация молча вышла из кабинета. Процедура длилась минуты 2-3… И это был единственный случай за шесть моей роботы помощником, когда он «справил» день рождения на работе.

Эпизод третий. Журналисты меня также спрашивали: это правда, что у Гейдара Алиева была особая аура, и люди, даже политики сами того не замечая, легко подпадали под его влияние?

Был первый день официального визита президента Азербайджана в США. В Белом доме только что закончились переговоры Билла Клинтона с Гейдаром Алиевым, были подписаны важные межгосударственные соглашения. Президент США дал ужин в честь Гейдара Алиева в Белом доме.

За столом были все члены нашей и американской делегации. Сидели вразброску, я сидел недалеко от президента США, а министр энергетики США оказался за столом рядом с Гейдаром Алиевым. Прошло около получаса, и я вдруг почувствовал какое-то напряжение, исходившее от президента США. Он ел, улыбался, что-то говорил, но постоянно бросал недовольные взгляды на противоположную сторону стола. А там министр энергетики США безостановочно говорил Гейдару Алиеву – у нас есть такие-то планы, а еще вот то-то можно было бы сделать, а вот, когда я приеду в Баку мы могли бы еще то-то обсудить.. Гейдар Алиев молча ел, слушал и кивал головой.

Билл Клинтон еще некоторое время наблюдал за этим и вдруг прервал на полуслове своего министра и сказал через стол внушительным голосом – ты поедешь в Баку, когда я тебя туда пошлю. С ударением на слове Я…

За столом засмеялись обе делегации, а министр США, которому показалось, что его президент- Гейдар Алиев, а не Билл Клинтон, смущенно замолк и промолчал остаток совместного ужина…

Эльдар Намазов, специально для Minval.az