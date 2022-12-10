В зоне безответственности РМК — очередной опасный инцидент. Как уже сообщал Minval.az, и не только Minval.az, 3 и 7 декабря представители Минэкологии Азербайджана и компании «АзерГолд» провели встречи с командованием РМК. На основе достигнутых договоренностей, 10 декабря должен был стартовать мониторинг месторождений меди, молибдена и золота на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Предполагалось, что сотрудники Минэкологии и «АзерГолд» на двух месторождениях — Гызылбулар и Демирли — проведут предварительный монитроринг, оценят последствия незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, экологические и другие последствия.

Но, несмотря на то, что с командованием РМК договоренность о мониторинге была достигнута заранее, в момент прибытия сотрудников Минэкологии и АзерГолд на рудник их встретила агрессивная толпа местных армян. Миротворцы даже не попытались обеспечить безопасность и навести порядок — стояли и наблюдали. Затем к вакханалии присоединился Рубен Варданян, который представился как «госминистр» никем не признанного «правительства» и потребовал, чтобы переговоры вели с ним. От чего, разумеется, азербайджанская сторона категорически отказалась. Мониторинговая группа отправилась на другой рудник — и там повторилась та же картина. В результате азербайджанские официальные лица приняли решение вернуться в Шушу. Мониторинг не состоялся.

А теперь — немного «закадровых» реалий. Происходящее не оставляет сомнений: весь сценарий «акции протеста» сепаратистов был заранее расписан между Рубеном Варданяном и командованием РМК. Иначе трудно объяснить, почему толпа «протестующих» прибыла на место так оперативно и почему сценарий повторился до мельчайших подробностей на обеих рудниках.

Да, на первый взгляд, «бузили» здесь сепаратисты, у которых понятный интерес — азербайджанский мониторинг подрывает им очень серьёзный бизнес по грабежу природных ресурсов. Но…

Во-первых, Азербайджан договаривался не с Рубеном Варданяном и не с охранниками рудника. Представители Минэкологии и «АзерГолд» вели переговоры с командующим РМК генералом Волковым. И, договорившись о мониторинге, простите за напоминание прописных истин, росмиротворцы в лице генерала Волкова взяли на себя вполне определённые обязательства, где на первом месте — обеспечить условия для проведения мониторинга и безопасность его участников.

И как тогда объяснить происшедшее на рудниках? Почему росмиротворцы, которые как раз накануне доблестно «толкались» с азербайджанскими журналистами, не приняли никаких мер к тому, чтобы обеспечить безопасность мониторинга? Почему не взяли рудники под охрану заранее? Почему не сделали ровным счетом ничего, чтобы разогнать толпу? «Бодаться» с азербайджанскими журналистами на территории Азербайджана у них получается, а разогнать толпу сепаратистов — ну никак?

А теперь серьезно. Неважно, что лежит в основе мотивов генерала Волкова — банальная коррупция, представления о геополитике «времён очаковских и покорения Крыма» или стремление поиграть в «Комитет особого управления НКАО» во главе с Аркадием Вольским.

Если мониторинг не состоялся, точнее, росмиротворцы не пожелали обеспечить условия для его проведения — это не «форс-мажор», не разгильдяйство, не халатность и не «упс». Это неприкрытое «крышевание» армянских сепаратистов на территории Азербайджана. И прямое нарушение росмиротворцами своих обязательств — и не только в связи с мониторингом. Не будем тратить силы на прояснение вопроса, слышал ли генерал Волков, что такое «слово офицера». Но, отправляя генерала командовать миротворцами в Карабахе, ему должны были объяснить, что такое взятые на себя обязательства, и растолковать, что их нужно выполнять. А не изображать из себя персонажа старого анекдота «ну не шмогла». Тем более генерал Волков должен был уяснить для себя по крайней мере то, кто здесь законная власть.

И лучше не забывать, что на дворе уже не 1988 год. Азербайджан — не союзная республика, а состоявшееся независимое государство. Мы выполняем свои обязательства и ждём того же от своих партнеров. И если генерал Волков решил, что обязательства можно не выполнять, если командование РМК не посчитало нужным принимать это все во внимание — ответ на подобные грязные игры на территории Азербайджана должен быть — и будет! — соответствующим.

Нурани, обозреватель