Палата представителей Конгресса США не приняла антиазербайджанские поправки, предложенные проармянскими конгрессменами к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год.

За Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), который включает оборонный бюджет в размере 858 млрд долларов, проголосовали 350 человек, уточняет «Репорт».

Против документа проголосовали проармянские конгрессмены — демократы Адам Шифф, Фрэнк Пеллон, Джуди Чу и республиканец Гас Билиракис.

Согласно действующим правилам, законопроект должен пройти голосование в Сенате США, а затем поступить на подпись президенту.